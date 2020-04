Coronavirus, Protezione Civile: “Contiamo 570 decessi e 1396 casi positivi in più”

Consueta conferenza stampa nella sede del Dipartimento di Protezione Civile con tutti gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus.

"I guariti-dimessi odierni sono 1985, un dato che porta il totale a 30455. Oggi si contano purtroppo 570 decessi, complessivamente ne registriamo 18849 - ha dichiarato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli -. Oggi abbiamo un incremento di 1396 casi positivi. Attualmente i positivi in Italia sono diventati complessivamente 98273, di questi 66534 in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi (il 68%), 3497 in terapia intensiva (-108 rispetto a ieri), il numero dei ricoverati in strutture ospedaliere è invece 28242 (-157)".

Ha poi preso la parola il Prof. Roberto Bernabei, presidente associazione "Italia Longeva" e componente del Comitato Tecnico Scientifico: "Le strutture sul territorio devono essere potenziate, mi riferisco all'assistenza domiciliare, alle Rsa, alle cure palliative, agli hospice, alle post acuzie, alle riabilitazioni. Chi ha più di una patologia beneficia di una gestione cronica. Il 63% dei deceduti aveva 3 o più patologie. Questo vuol dire che se uno è in questa situazione deve essere molto attentO a seguire le terapie. Le strutture sul territorio devono essere potenziate, mi riferisco all'assistenza domiciliare, alle Rsa, alle cure palliative, agli hospice, alle post acuzie, alle riabilitazioni. Chi ha più di una patologia beneficia di una gestione cronica".

REPORT UFFICIALE PROTEZIONE CIVILE 10 APRILE 2020

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 98.273 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 147.577 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 29.530 in Lombardia, 13.350 in Emilia-Romagna, 11.576 in Piemonte, 10.647 in Veneto, 5.822 in Toscana, 3.301 in Liguria, 3.316 nelle Marche, 3.633 nel Lazio, 2.963 in Campania, 1.994 nella Provincia autonoma di Trento, 2.336 in Puglia, 1.398 in Friuli Venezia Giulia, 1.967 in Sicilia, 1.635 in Abruzzo, 1.317 nella Provincia autonoma di Bolzano, 752 in Umbria, 876 in Sardegna, 786 in Calabria, 602 in Valle d’Aosta, 279 in Basilicata e 193 in Molise.

Sono 30.455 le persone guarite. I deceduti sono 18.849, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.





