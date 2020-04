Coronavirus, Ceriscioli: “Vi chiedo di avere pazienza, sappiamo combattere tutti insieme”

"Ieri ho firmato una ordinanza per la chiusura di tutte le attività di vendita di generi alimentari e prima necessità a Pasqua, 25 Aprile e 1° Maggio. Mi rendo conto che il clima e le giornate di festa insieme alle notizie che in qualche modo ci inducono a sperare per il bene, rendono ancora più pesante il sacrificio di restare ancora in casa dopo tanti giorni, ma vi chiedo di avere pazienza, di essere ancora uniti in questa lotta al Coronavirus che vogliamo e sappiamo combattere tutti insieme". Lo dichiara stamane via social il governatore delle Marche Luca Ceriscioli. "Non abbassare la guardia è ancora necessario, anzi proprio in questa fase è più che mai indispensabile. Anche i contenuti di questa ordinanza sono una forma di dissuasione da quella che per molti diventa un’evasione non sempre necessaria. Infine, ma non meno importante, è anche doveroso che i lavoratori di queste attività, dagli addetti alla vendita ai cassieri di supermercato, godano del diritto a giorni di festa e riposo. Vogliamo ricordare e ringraziare anche coloro che hanno garantito le aperture e si sono messi a completa disposizione spesso dei più deboli o degli anziani soli con le spese a domicilio. Gesti generosi di cui occorrerà ricordarsi concretamente quando tutto sarà passato. Un grazie quindi a tutti i marchigiani che hanno dimostrato nella grandissima maggioranza una maturità di comportamenti e un senso di responsabilità esemplari. Continuiamo così, per il nostro bene", ha aggiunto Ceriscioli.



