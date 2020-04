Coronavirus, sindaco Ascoli: “Cresciuti i casi sintomatici, dobbiamo contenere il contagio”

Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti ha aggiornato la cittadinanza sull'emergenza Coronavirus nel corso di una diretta video social dal Centro Operativo Comunale.

"Domani e nel giorno di Pasquetta non faremo la solita diretta social, torneremo ad aggiornarvi Martedì 14 Aprile come al solito alle ore 20. Il Gores ci comunica oggi 249 casi positivi nella provincia di Ascoli Piceno, con 254 asintomatici e 116 sintomatici in isolamento domiciliare. Nel Piceno sono cresciuti i casi sintomatici, dobbiamo contenere il contagio continuando a rimanere a casa, evitando assembramenti e contatti - ha dichiarato Fioravanti -. Oggi sono morte altre 11 persone nelle Marche, proseguiamo a rispettare le regole proprio per rispettare le vittime, le loro famiglie e tutti coloro che stanno soffrendo. Saranno ulteriormente potenziati i controlli delle forze dell'ordine su tutto il territorio nelle prossime giornate di festività".













