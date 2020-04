Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Mercoledì 15 Aprile

Ascoli Piceno



Condizioni di tempo stabile nella giornata con qualche nube nella mattinata, maggiori aperture al pomeriggio. In serata i cieli saranno prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +1°C e +12°C.

Marche

Tempo in prevalenza stabile con cieli poco nuvolosi sui settori meridionali in mattinata, sole prevalente nel pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni sulla costa e sulle zone interne.

Nazionale

Giornata all'insegna del bel con cieli in sereni fin dal mattino salvo innocue nubi in transito al Nord Ovest. Bel tempo e sole prevalente sin dalle prime ore del mattino anche al centro Italia eccetto locali addensamenti nuvolosi tra Marche, Abruzzo e basso Lazio ma senza fenomeni associati. Condizioni di stabilità prevalente sia sui settori peninsulari che su quelli insulari, nuvolosità irregolare al mattino, ampi spazi di sereno al pomeriggio e serata.

Temperature in calo su tutte le regioni.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata