Coronavirus, sindaco Ascoli: “Rinviata la Quintana di Luglio, decisione all'unanimità”

Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti è tornato ad aggiornare i cittadini sull'emergenza Coronavirus in diretta video social dalla sua abitazione.

"Ho vissuto Pasqua e Pasquetta da solo, non è stato facile, stiamo vivendo una fase epocale e dobbiamo reagire al meglio. Vi voglio ringraziare perchè c'è stato un atteggiamento molto collaborativo durante queste festività, con pochissima gente in giro. Mi è arrivata anche qualche segnalazione e siamo subito intervenuti con le forze dell'ordine. Sono veramente orgoglioso dell'atteggiamento degli ascolani, dagli anziani ai bambini - ha dichiarato Fioravanti -. Il Gores ci comunica che nella provincia di Ascoli Piceno ci sono attualmente 254 casi positivi, in isolamento domiciliare abbiamo 221 asintomatici e 107 sintomatici. All'ospedale Covid di San Benedetto del Tronto abbiamo 11 ricoverati in terapia intensiva, 17 ricoveri in terapia semintensiva e 13 ricoveri nei reparti non intensivi. Purtroppo oggi, nelle Marche, registriamo altri 19 decessi. Siamo nella fase calante del virus, bisogna continuare a fare sacrifici pensando però alla "fase 2" - ha aggiunto il sindaco -. Alle 17.30 di oggi pomeriggio, il Magnifico Messere ha incontrato il Cda e i sei capi sestieri, in un incontro svolto in videoconferenza. L'argomento principale sono state le edizioni della Giostra dell Quintana 2020. All'unanimità si è stabilito che la Quintana di Luglio verrà rimandata e svolta nella data del 4 Ottobre 2020, mentre si manterrà la data della Giostra tradizione in onore del Patrono, Sant'Emidio, nella giornata di Domenica 2 Agosto. La decisione finale riguardo l'effettivo svolgimento verrà presa, ovviamente compatibilmente ed esclusivamente confrontandosi con tutte le parti e le istituzioni interessate. La volontà espressa oggi è quella di cercare di svolgere la manifestazione con la partecipazione di tutti gli ascolani e quindi regolarmente. Qualora in materia di contenimento del Covid-19, il Governo ed altri organi competenti, dovessero non consentire lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, verranno valutate eventuali altre opzioni. Il Magnifico Messere ha ringraziato i sestieri e il Cda per il grande spirito di unione e condivisione che oggi è stato dimostrato".

"Oggi si sono registrate le aperture di alcune attività come librerie, cartolerie, produzione di carta cartone e negozi per bimbi. Questo non deve essere comunque un motivo in più per uscire, le regole sono sempre le stesse, se serve un libro o accessori per i bambini dobbiamo approfittare dei momenti in cui si esce per fare spesa evitando sempre assembramenti.

Stiamo lavorando al secondo avviso per i buoni spesa per allargare la risposta ad altre persone che non hanno avuto modo di prenderli la settimana scorsa. Abbiamo lanciato due campagne per le quali coinvolgerò in seguito le varie associazioni cittadine per avere la migliore riuscita. Il primo è “Compra in Ascoli” per acquistare dai nostri commercianti e artigiani, per far ripartire le nostre aziende e rilanciare l'economia del territorio, l'altro progetto invece “Vivi in Ascoli” con l'abbattimento della Tari per chi porterà la residenza ad Ascoli.

E' stata prorogata per i residenti del centro la possibilità di parcheggiare nelle zone delineate dalle strisce blu, restano ancora sospese le multe per chi non sposta la propria auto per consentire la pulizia delle strade. Per le poste si è aggiunta anche la succursale di Via Sassari che resterà aperta per tre giorni a settimana. Stiamo insistendo anche per la riapertura degli uffici nelle frazioni di Mozzano e Poggio di Bretta.

Abbiamo ancora segnalazioni di mascherine e guanti gettati a terra, evitate di deturpare il nostro ambiente e la nostra città. Stiamo continuando a curare il verde dei parchi e giardini quindi aiutate i nostri operatori a mantenere pulita la nostra Ascoli anche raccogliendo gli escrementi dei nostri amici a 4 zampe.

Vi ricordo che non si possono fare i capelli a domicilio, attività vietata dal Decreto oltre che profondamente irrispettosa nei riguardi di chi ha chiuse e ferme queste tipologie di attività.

Noi abbiamo gestito bene la fase emergenziale comprendendo di chiudere subito e il più possibile, grazie alla collaborazione di tutte le istituzioni. Oltre che rimanere a casa dobbiamo richiamare l'attenzione di Regione e Governo per iniziare a riaprire i settori strategici. Con le dovute precauzioni dobbiamo iniziare a immaginare una ripartenza graduale. Dobbiamo dare possibilità a molte attività di avere un reddito e mantenere i livelli occupazionali. Quindi è fondamentale iniziare a pensare come ripartire sempre nel rispetto delle norme e del distanziamento sociale. Il messaggio "stiamo a casa" va benissimo ed è giusto, ma i vari livelli istituzionali devono iniziare a programmare la ripartenza gestendola nel miglior modo ed in totale sicurezza per chi lavora e chi usufruisce dei vari servizi.

Un augurio particolare a tutte le mamme che in questa emergenza hanno dato alla luce una nuova vita, sicuramente non è come in tanti lo immaginavano, senza il sostegno dei compagni e dei parenti. Ringrazio infine l'Ascoli Calcio, il patron Pulcinelli, il presidente Neri e tutta la dirigenza per aver donato oggi 4500 mascherine per l'ospedale "Mazzoni", per forze dell'ordine e per la Protezione Civile".

















