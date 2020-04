Coronavirus, Garante Marche: “Assicurarsi che ogni studente abbia strumenti per didattica a distanza”

Appello del Garante regionale dei diritti dei minori ai sindaci marchigiani e all'Anci regionale per richiedere misure a sostegno delle famiglie in difficoltà per l'acquisto degli strumenti informatici e delle connessioni internet, in grado di supportare la didattica a distanza. Andrea Nobili già all'inizio dell'emergenza Coronavirus aveva lanciato un appello a dirigenti scolastici e docenti, affinchè nessun ragazzo fosse lasciato indietro con la didattica a distanza. Oggi, invece, il Garante si rivolge al direttore dell'Ufficio scolastico regionale, Marco Ugo Filisetti, e al presidente di Anci Marche, Maurizio Mangialardi, esponendo loro le numerose segnalazioni ricevute in merito alle difficoltà incontrate, da parte di diversi studenti in condizione di fragilità socioeconomica, nel seguire le lezioni a distanza per mancanza di strumenti informatici idonei.

"In primo luogo - scrive Nobili, come riporta la Dire - l'auspicio è che l'Ufficio scolastico regionale avvii un monitoraggio sull'utilizzo della piattaforma digitale da parte di tutti gli studenti e sui loro bisogni legati alla domanda di apprendimento scolastico". Ai Comuni, invece, il Garante chiede la previsione di misure di sostegno a favore delle famiglie più disagiate suggerendo anche l'adozione di interventi ad hoc, come un accesso libero a internet, a mezzo di reti wi-fi gratuite. "Tenuto conto che non e' certo se tale modalità di didattica sia temporanea o se, invece, verrà prolungata - conclude Nobili - ritengo sia molto importante intervenire subito per offrire a tutti gli studenti le medesime opportunità di accesso allo studio, anche in virtù del fatto che molti di loro saranno impegnati, a breve, negli esami finali".







