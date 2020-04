Cna Ascoli invoca piano strategico per costruzioni tra emergenza Coronavirus e post sisma

Le attività del settore costruzioni sono ferme, ma già prima del lockdown avevano registrato rallentamenti, sia logistici per problemi legati all’approvvigionamento dei materiali, sia in termini di operatività per le decisioni dei committenti di rinviare lavori già iniziati o programmati. La Cna di Ascoli Piceno lancia un forte segnale di preoccupazione per un comparto strategico come quello dell'edilizia. "Ora questo blocco - spiega il presidente della Cna Picena, Luigi Passaretti - che si inserisce nel nostro territorio in un contesto già pesante e complicato determinato dal terremoto. Per questo chiediamo misure più incisive a livello nazionale e azioni mirate e specifiche per le problematiche aggiuntive che ha il nostro territorio"

Cna Ascoli rileva che stanno saltando le ristrutturazioni previste per la primavera e i numerosi rifacimenti delle facciate, messi in cantiere grazie ai bonus fiscali; rinviate le gare d’appalto ed anche nel momento della ripartenza, enormi saranno i problemi nella gestione degli anticipi e degli incassi.

"La sopravvivenza del comparto delle costruzioni è a rischio. Il pericolo è che domani manchino le imprese che dovranno realizzare gli investimenti di un settore fondamentale per la tenuta economica e sociale del nostro Paese, che alla ripresa potrebbe valere una quota rilevante del Pil nazionale", rileva Francesco Balloni, direttore della Cna di Ascoli Piceno, che aggiunge: “Costruzioni di opere di pubblica utilità e di altre opere di ingegneria civile, impiantistica relativa e lavori di supporto per i cantieri, ovvero gli ateco riferiti ai capitoli 41, 42 e 43 devono avere adesso priorità di ripartenza, con tutti i dovuti accorgimenti sulla sicurezza, per consentire alle aziende intanto di recuperare un minimo di liquidità lavorando. Fermo restando gli interventi statali a supporto della liquidità”.

Le associazioni datoriali della filiera delle costruzioni, tra cui Cna Costruzioni, hanno rivolto un accorato appello a Governo e Parlamento per la messa in atto, immediata, di misure per garantire la sopravvivenza delle imprese e per l’adozione di un grande Piano di opere pubbliche e di incentivi per sostenere l’edilizia privata. Cinque le priorità indicate:

– condizioni chiare e univoche per gestire in sicurezza i cantieri;

– tempestiva iniezione di liquidità, pagamento dei crediti ed eliminazione dello split payment;

– pagare i lavori eseguiti con Sal emergenziale subito e Sal mensile a regime;

– piano straordinario per le costruzioni con erogazione di risorse agli enti locali per aprire cantieri e rafforzare incentivi per riqualificazioni edilizie;

– forte semplificazione di procedure e balzelli.

Per quanto riguarda invece lo specifico del nostro territorio, queste le proposte della Cna Picena:

– Defiscalizzazione totale per almeno 6 mesi;

– Erogazione alle imprese di un finanziamento immediato di liquidità pari ad almeno il 40% del fatturato medio realizzato negli ultimi due o tre anni;

– Erogazioni fondi per la disponibilità immediata relativa alle spese per la ripartenza, con somme previste per progetti di rilancio delle imprese;

– Anticipazione dei certificati di pagamento per i lavori, sia di enti pubblici sia di privati, senza pagamento degli interessi che verrebbero sostenuti dallo Stato;

– Programmazione di un piano di lavoro, che alimenti gli enti locali e contenga l’apertura di cantieri per interventi straordinari negli edifici pubblici.

2015 ANCONA ASCOLI PICENO FERMO MACERATA PESARO E URBINO MARCHE 41 costruzione di edifici 2092 1183 833 1540 1908 7556 42 ingegneria civile 80 41 36 81 79 317 43 lavori di costruzione specializzati 4107 1969 1610 3659 3797 15142 Totale costruzioni 6279 3193 2479 5280 5784 23015 2019 ANCONA ASCOLI PICENO FERMO MACERATA PESARO E URBINO MARCHE 41 costruzione di edifici 1845 1087 747 1438 1638 6755 42 ingegneria civile 76 45 39 85 71 316 43 lavori di costruzione specializzati 3976 1909 1475 3645 3535 14540 Totale costruzioni 5897 3041 2261 5168 5244 21611 VAR.% ANCONA ASCOLI PICENO FERMO MACERATA PESARO E URBINO MARCHE 41 costruzione di edifici -11,8 -8,1 -10,3 -6,6 -14,2 -10,6 42 ingegneria civile -5,0 9,8 8,3 4,9 -10,1 -0,3 43 lavori di costruzione specializzati -3,2 -3,0 -8,4 -0,4 -6,9 -4,0 Totale costruzioni -6,1 -4,8 -8,8 -2,1 -9,3 -6,1 ADDETTI PER LE LOCALIZZAZIONI 2015 ANCONA ASCOLI PICENO FERMO MACERATA PESARO E URBINO MARCHE 41 costruzione di edifici 2982 1823 1120 2444 2581 10950 42 ingegneria civile 580 206 138 312 285 1521 43 lavori di costruzione specializzati 7388 3476 2481 5797 6129 25271 Totale costruzioni 10950 5505 3739 8553 8995 37742 2019 ANCONA ASCOLI PICENO FERMO MACERATA PESARO E URBINO MARCHE 41 costruzione di edifici 2622 1908 1000 2628 2271 10429 42 ingegneria civile 473 260 158 315 196 1402 43 lavori di costruzione specializzati 7467 3648 2427 6332 5969 25843 Totale costruzioni 10562 5816 3585 9275 8436 37674 VAR.% ANCONA ASCOLI PICENO FERMO MACERATA PESARO E URBINO MARCHE 41 costruzione di edifici -12,1 4,7 -10,7 7,5 -12,0 -4,8 42 ingegneria civile -18,4 26,2 14,5 1,0 -31,2 -7,8 43 lavori di costruzione specializzati 1,1 4,9 -2,2 9,2 -2,6 2,3 Totale costruzioni -3,5 5,6 -4,1 8,4 -6,2 -0,2



Occupati per settore di attività Costruzioni 2018 Dipen-denti Indipen-denti Totale PU 6.169 5.057 11.225 AN 5.937 2.419 8.357 MC 3.136 4.911 8.047 AP 2.118 1.764 3.882 FM 2.210 2.078 4.288 MARCHE 19.570 16.229 35.799 ITALIA 860.108 546.673 1.406.781 2019 Dipen-denti Indipen-denti Totale PU 5.788 2.849 8.637 AN 3.683 2.344 6.026 MC 2.705 4.254 6.959 AP 2.759 1.705 4.464 FM 2.052 2.019 4.071 MARCHE 16.986 13.171 30.156 ITALIA 829.502 509.873 1.339.375 Dipen-denti Indipen-denti Totale PU -381 -2.208 -2.588 AN -2.255 -76 -2.330 MC -431 -657 -1.088 AP 640 -59 582 FM -159 -59 -217 MARCHE -2.585 -3.058 -5.643 ITALIA -30.607 -36.799 -67.406 Dipen-denti Indipen-denti Totale PU -6,2 -43,7 -23,1 AN -38,0 -3,1 -27,9 MC -13,7 -13,4 -13,5 AP 30,2 -3,3 15,0 FM -7,2 -2,8 -5,1 MARCHE -13,2 -18,8 -15,8 ITALIA -3,6 -6,7 -4,8





variazione rispetto allo stesso mese del 2019 28/02/2019 29/02/2020 assoluta % A - Agricoltura, silvicoltura e pesca 26.233 25.467 -766 -2,9 B - Estrazione di minerali da cave e miniere 72 76 4 5,6 C - Attività manifatturiere 18.767 18.494 -273 -1,5 D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 464 470 6 1,3 E - Fornitura di acqua - Reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento 295 290 -5 -1,7 F - Costruzioni 19.971 19.636 -335 -1,7 G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli 35.365 34.347 -1.018 -2,9 H - Trasporto e magazzinaggio 3.804 3.720 -84 -2,2 I - Attività dei servizi alloggio e ristorazione 9.697 9.693 -4 0,0 J - Servizi di informazione e comunicazione 2.838 2.857 19 0,7 K - Attività finanziarie e assicurative 3.120 3.119 -1 0,0 L - Attività immobiliari 7.064 7.180 116 1,6 M - Attività professionali, scientifiche e tecniche 5.216 5.300 84 1,6 N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 3.987 4.118 131 3,3 O - Amministrazione pubblica e difesa - Assicurazione sociale obbligatoria 3 3 0 0,0 P - Istruzione 553 571 18 3,3 Q - Sanità e assistenza sociale 849 869 20 2,4 R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 2.231 2.283 52 2,3 S - Altre attività di servizi 6.856 6.847 -9 -0,1 X - Imprese non classificate 58 23 -35 -60,3 TOTALE Attività Economiche 147.444 145.364 -2.080 -1,4

© Riproduzione riservata