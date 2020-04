Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Sabato 18 Aprile

Ascoli

Ampi spazi di sereno alternati a qualche nube nelle ore diurne di sabato, deboli piogge in serata. Tempo asciutto domenica mattina con cieli nuvolosi, locali precipitazioni al pomeriggio; fenomeni in esaurimento nella serata. Temperature comprese tra +9°C e +19°C.

Marche

Tempo generalmente asciutto nelle ore diurne di sabato sebbene con qualche nube specie al pomeriggio; in serata si attendono deboli piogge. Nubi compatte domenica su gran parte della regione, piogge al pomeriggio sulle zone interne.

Nazionale

Nuvolosità medio-alta in transito su tutte le regioni ma con tempo sostanzialmente asciutto, copertura più compatta sulla Liguria in serata e in nottata. Molte nubi sin dal primo mattino su Lazio e Toscana, deboli piogge a partire dalle coste a confine tra le due regioni in estensione a quasi tutti i settori entro la sera/notte. Tempo instabile sulla Sardegna con deboli piogge sparse, bel tempo altrove ma con nubi in aumento nella seconda parte di giornata a partire da Campania, Molise e Puglia settentrionale.

Temperature minime e massime in generale rialzo.





