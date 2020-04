Coronavirus, Ceriscioli: “Dati buoni ma problema non sparirà da qui a poco, impegniamoci tutti”

"I dati dei tamponi comunicati dal Gores questa mattina sono buoni: nella SCHEDA BLU sono 53 i positivi su 1283 analizzati. Anche la SCHEDA GIALLA di metà giornata da alcuni giorni descrive una situazione in miglioramento. Ma non dobbiamo abbassare la guardia". A dichiararlo stamane via social è il governatore delle Marche Luca Ceriscioli. "Per tutti vale la stessa parola d’ordine: sicurezza, che dobbiamo coniugare con la ripartenza e con la tutela della salute. Occorre continuare ad osservare, ovunque, tutte le misure per limitare il contagio e occorrerà farlo in modo molto accurato, su tutti i livelli, nella fase 2 - ha aggiunto Ceriscioli -. Alcuni credono che da qui a poco sparirà il problema, ma invece l’andamento potrebbe essere ancora lungo, sicuramente con intensità diverse, ma che dovremo continuare a monitorare, prevenire e anche a curare. Per questo continuiamo ad impegnarci tutti, su tutti i fronti".







