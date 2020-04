Coronavirus, sindaco Ascoli: “Dati abbastanza stabili, dobbiamo iniziare a pensare a fase 2”

Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti è tornato ad aggiornare i cittadini sull'emergenza Coronavirus attraverso una video diretta social dal Centro Operativo Comunale.

"Il Gores ci comunica oggi un totale di 271 casi positivi nella provincia di Ascoli Piceno, in isolamento domiciliare abbiamo 216 asintomatici e 106 sintomatici Nell'ospedale Covid di San Benedetto del Tronto ci sono 9 pazienti in terapia intensiva, 16 in semintensiva e 13 ricoveri nei reparti non intensivi. Nella Regione Marche abbiamo 5721 casi positivi totali con 1724 guariti/dimessi, solamente 53 casi positivi nelle ultime ventiquattro ore su 1283 tamponi effettuati - ha dichiarato Fioravanti -. Sono dati abbastanza stabili, ci rassicurano e ci fanno intravedere una luce. Dobbiamo iniziare a pensare alla fase 2, trasformando l'isolamento in distanziamento, speriamo subito dopo il 4 Maggio, riattivando le attività commerciali e le imprese. Una ripartenza che ovviamente dovrà sempre rispettare le regole. Si avvicinano il 25 Aprile ed il 1° Maggio, siccome anche oggi ci sono state tante persone in giro vi chiedo di tenere duro, siamo vicini all'arrivo di questa nostra grande battaglia".

"Dopo varie pressioni fatte, finalmente c'è stato comunicato che dalla prossima settimana arriverà un macchinario per i test sierologici, quindi attraverso il prelievo del sangue, in maniera molto rapida, si potrà stabilire se si è immuni o si è stati a contatto con il virus. Si partirà sempre dagli operatori sanitari.



Nel nostro comune abbiamo approvato il secondo bonus per la distribuzione di buoni spesa per acquisto di beni alimentari e di primaria necessita. La domanda deve essere inviata dalle ore 00:00 di lunedì 20 aprile fino alle ore 23:59 di martedì 21 aprile, utilizzando l’apposito modello pubblicato sul sito del Comune inviando mail agli indirizzi:

- a mezzo pec : comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it

- a mezzo e-mail : protocollo@comune.ascolipiceno.it

E' possibile anche la consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune ma questo solo in caso di assoluta impossibilità di utilizzare le modalità sopraindicate.

I requisiti per presentare la domanda sono:

a) Persone che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza della cessazione obbligatoria della propria attività produttiva (si intendono compresi artigiani, professionisti e commercianti che non sono ammessi a percepire l’indennità Covid 19 erogata dall’inps);

b) Persone che hanno subito una perdita di entrate reddituali in conseguenza di licenziamento (a causa della chiusura o della limitazione delle attività di cui alla precedente lettera a);

c) Perdita di reddito da lavoro saltuari

Il valore dei buoni spesa è articolato secondo la seguente modalità:

nucleo familiare composto di n. 1 persona € 150,00

nucleo familiare composto di n. 2 persone € 200,00

nucleo familiare composto di n. 3 persone € 250,00

nucleo familiare composto di n. 4 persone € 300,00

nucleo familiare composto di n. 5 persone € 350,00

nucleo familiare composto di n. 6 persone € 400,00

nucleo familiare composto da oltre 7 persone € 500,00

L’entità del valore dei buoni spesa alimentare è incrementato di € 100,00 in caso di:

• presenza minori da 0 ai 3 anni.

• persone in situazione di disabilità così come definita e certificata ai sensi della Legge 104/92.

Ci stiamo organizzando per la distribuzione delle mascherine cercando di darne almeno due a famiglia, con le quali possiamo passare alla fase due. Ricordo che questa fase sarà comunque caratterizzata dal distanziamento e dal rispetto delle regole, l'uso di queste protezioni garantirà a tutti maggiore sicurezza. Vi comunicheremo modalità e tempi di distribuzione.

Come annunciato nei giorni precedenti è partito il progetto “Compra in Ascoli” e sono già arrivati parecchi video realizzati sia dai commercianti che dai clienti. Maggiore sarà la loro diffusione, più alta sarà la riuscita del progetto. Confidiamo quindi nella collaborazione di tutti.

Poste Italiane ha comunicato che dalla prossima settimana saranno riaperte le filiali di Monticelli e Via del Commercio, questo dovrebbe risolvere la problematica delle code risolvendo alcune criticità che si erano venute a creare. Per le famiglie con all'interno del proprio nucleo soggetti affetti da autismo c'è la possibilità di presentare la domanda di contributo entro il 9 maggio prossimo.

Questo periodo di fermo obbligatorio ha portato a migliorare molto l'aria e l'ambiente in generale, con dati che per ovvi motivi segnano un netto calo dell'inquinamento. Questo ci deve far riflettere e proiettarci ad una ripartenza tenendo in mente il progetto che stiamo portando avanti già prima del Coronavirus. Mi riferisco ad “Ascoli Green”, con nuovo modello di città più vivibile, rilanciando l'economia anche su un sistema ecosostenibile.

Per ripartire dobbiamo pensare a fornire gli strumenti a tutte le attività per evitare che nessuno resti chiuso. Oltre agli aiuti economici occorre fare attenzione anche alla sanificazione, alla messa in sicurezza dei clienti e degli esercenti. Le difficoltà non mancano per commercianti, artigiani e partite Iva, quindi continueremo a lavorare per mettere tutti nelle migliori condizioni. Ovviamente occorrerà l'aiuto del Governo ma sicuramente, così come servirà una partecipazione a livello locale di tutte le forze politiche, associazioni e cittadini per comporre una base solida e condivisa al fine di rilanciarci prima possibile e venire fuori nel miglior modo da questo brutto periodo".









