Coronavirus, Fioravanti: ''Il 4 Maggio deve terminare il lockdown ad Ascoli e provincia''

"Il 4 Maggio deve terminare il lockdown ad Ascoli Piceno e in tutti i Comuni della nostra provincia". A dichiararlo in serata via social è il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. "Questa mattina abbiamo condiviso con gli altri sindaci del territorio una lettera che invieremo domani al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: già 13 sindaci hanno firmato il nostro documento, domani se ne aggiungeranno altri. Qualora il Governo – a seconda delle differenti situazioni emergenziali - dovesse stabilire date diverse per la fine delle restrizioni in ciascuna regione, chiediamo con forza che si provveda a un differente trattamento del Sud delle Marche rispetto al Nord delle Marche. Nessun campanilismo, ma le imprese e i lavoratori della provincia di Ascoli Piceno non possono ritardare ancora la loro riapertura. Rispettando tutti i protocolli igienico-sanitari e le misure che saranno fornite dal Governo, è fondamentale che il nostro territorio – il meno colpito dall’emergenza di tutta la regione Marche – possa ripartire insieme a tutte le altre regioni che hanno limitato e contenuto il numero dei contagi", ha aggiunto il primo cittadino.









