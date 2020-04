Coronavirus, Casini: ''Nessun caso positivo nelle RSA della provincia di Ascoli Piceno''

"In tutte le RSA (Residenze Sanitarie Assistenziale) della provincia di Ascoli Piceno non risulta la presenza di casi positivi tra la popolazione sottoposta a tampone. È questo quello che emerge dai dati aggregati in queste ore. Un risultato straordinario, soprattutto se paragonato a quanto purtroppo registrato nel resto del territorio nazionale". A dichiararlo in serata è la vice presidente della Regione Marche Anna Casini. "Inoltre, nel distretto di San Benedetto del Tronto sono stati eseguiti circa 800 tamponi alla popolazione comunitaria delle strutture residenziali dislocate nei diversi comuni e tutti hanno registrato esito negativo. Se nella zona costiera lo screening delle strutture residenziali per anziani si è concluso, nell'Ascolano si prosegue a ritmi spediti per garantire il completamento dei controlli - ha aggiunto la Casini -. Le misure di contenimento del virus attive nelle strutture residenziali impediscono l’ingresso ai non addetti ai lavori, aumenta così la solitudine delle tante persone presenti nelle strutture. Per questo, la direzione dell’area vasta ha provveduto, tramite le donazioni effettuate, ad acquistare alcuni di dispositivi mobili tablet che serviranno per tenere in contatto gli ospiti delle RSA con i loro famigliari. Purtroppo la solitudine dell’isolamento è forse l’elemento più drammatico dell’emergenza in atto, perché rende ancora più dure e lunghe le giornate. Anche nei piccoli gesti si riconosce l’umanità che serve al servizio sanitario".







