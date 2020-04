Ascoli Piceno, lavori eccezionali sulla rete di distribuzione elettrica. Ecco dove e quando

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, informa che nel corso della prossima settimana sono previsti degli interventi urgenti e improrogabili in alcune vie e frazioni del comune di Ascoli Piceno, mirati alla prevenzione di guasti. In questo particolare periodo, infatti, l’azienda elettrica ha rimandato tutti gli interventi non strettamente necessari, limitando l’interruzione della fornitura di energia elettrica alla clientela alle situazioni particolarmente urgenti, dove il mancato intervento potrebbe comportare maggiori disagi in termini di disservizi non programmati e più estesi come durata e numero di clienti coinvolti.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio, che E-Distribuzione limiterà alle tempistiche minime tecnicamente necessarie.

I clienti sono stati informati attraverso affissioni di manifestini nelle aree interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

Di seguito il piano lavori con orari e vie coinvolte (non sono riportati i numeri civici):

Lunedì 27 Aprile, dalle 8:30 alle 12:30: Via S. Serafino, località Corre Morone, frazione Monterocco.

Lunedì 27 Aprile, dalle ore 9:00 alle 13:30: Corso Vittorio Emanuele, Via C.A. Vecchi, Viale A. De Gasperi, Via G. D’Annunzio, Via S. Germano, Via D. Alighieri, Via G. Leopardi.

Martedì 28 Aprile, dalle ore 9 alle ore 11: Via Zeppelle, Via Po, Via Adige, Via Tagliamento, Via Isonzo, Via C. Rozzi, Via Aniene, Via Veneto, Via Arno, Via Fonte di Campo, contrada Valle Venere.

Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.





