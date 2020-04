Coronavirus, Gores Marche: “53 nuovi casi positivi”. Dato percentuale torna a salire

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) ha comunicato, alle ore 9 di Domenica 26 Aprile, che i tamponi positivi al Coronavirus rilevati dopo le ultime analisi di laboratorio della Sod Virologia sono complessivamente 6111 (53 in più di ieri) su un totale di 35107 campioni testati (ieri sono stati effettuati 851 tamponi). Nelle ultime ventiquattro ore quindi è risultato positivo il 6,22% dei tamponi effettuati nelle Marche, non si registrava una percentuale così alta dallo scorso 20 Aprile.





CLICCA QUI PER REPORT IN PDF DELLA REGIONE MARCHE - 26 APRILE ORE 9





Ecco l'andamento delle percentuali tra casi positivi e tamponi effettuati nelle Marche da Martedì 14 Aprile ad oggi:

14 Aprile - 10,4%

15 Aprile - 11,6%

16 Aprile - 7,1%

17 Aprile - 8,5%

18 Aprile - 4,1%

19 Aprile - 4,4%

20 Aprile - 6,3%

21 Aprile - 4,7%

22 Aprile - 3,2%

23 Aprile - 2,4%

24 Aprile - 5,2%

25 Aprile - 2,6%

26 Aprile - 6,2%





© Riproduzione riservata