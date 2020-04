Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Martedì 28 Aprile

Ascoli Piceno



Molte nubi sparse nella mattinata, ma con tempo asciutto; al pomeriggio si attendono piogge sparse in generale esaurimento in serata. Temperature comprese tra +9°C e +19°C.

Marche

Tempo asciutto al mattino con nuvolosità irregolare su tutti i settori, più compatta sulle zone interne; precipitazioni estese su tutta la regione nel corso del pomeriggio, mentre in serata si attende un generale miglioramento.

Nazionale

Tempo instabile con molte nubi e piogge diffuse per tutto l'arco della giornata, fenomeni più intensi e a carattere di acquazzone o temporale su Liguria e alto Piemonte. Cieli nuvolosi o molto nuvolosi sin dalle prime ore del mattino con precipitazioni sparse sui settori tirrenici, in estensione a quelli adriatici nel corso delle ore pomeridiane e serali. Inizio di giornata con variabilità prevalentemente asciutta su tutte le regioni, tempo più instabile a seguire con piogge sparse quasi ovunque entro la serata.

Temperature in calo nei valori massimi, minime stabili o in aumento.

Proiezione prossimi giorni

La giornata di oggi sarà caratterizzata dal bel tempo su quasi tutte le regioni, ma non mancheranno locali disturbi: infatti nel pomeriggio si attendono piogge sparse sulle aree interne della Sicilia a causa di correnti instabili in arrivo all’estremo Sud. In serata le piogge arriveranno anche su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria. A partire dalla giornata di domani molte regioni della nostra penisola saranno interessate da nubi e piogge diffuse e di conseguenza anche da un generale calo delle temperature; sul Nord Italia non si escludono inoltre temporali sparsi a causa dell’ingresso di aria più fredda in quota che potrebbe innescare attività elettrica e improvvisi colpi di vento. Mentre il Centro Nord sarà assiduamente colpito da piogge frequenti, le regioni meridionali saranno interessate in modo più parziale. Per quello che riguarda i prossimi giorni della settimana, sembra sempre più probabile un’alternanza tra tempo stabile e perturbazioni.



