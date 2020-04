Coronavirus, Regione Marche: ''Sanitari a bordo della Costa Magica per i primi 145 tamponi''

Ha avuto inizio oggi alle 14,30 l'attività di prelievo dei tamponi a bordo della Costa Magica. Nel corso della mattinata era stata messa a punto la procedura, che è stata modificata, rispetto alle previsioni di ieri, con l'applicazione della modalità del prelievo porta a porta, senza far allontanare dalle rispettive cabine i membri dell'equipaggio.

Ad effettuare i tamponi è stata dedicata una task force di 6 infermieri Asur, coordinati dal responsabile del Gores Mario Caroli. In un'ora e 15 minuti sono stati prelevati i campioni su 145 persone: i positivi al quick test, i medici e gli infermieri di bordo.

I tamponi da processare sono già stati inviati ai laboratori. Domani mattina la squadra sanitaria procederà alla preparazione delle provette e nel pomeriggio sono in programma 160 tamponi. I prelievi saranno effettuati in base a una lista di priorità per lo sbarco, fornita da Costa Crociere. Si prevede che tutti i tamponi saranno effettuati entro il 2 maggio.