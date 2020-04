Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Venerdì 1° Maggio

Ascoli Piceno

Tempo stabile nella giornata con qualche nube al mattino, nuvolosità in aumento nel pomeriggio sempre senza fenomeni; cieli irregolarmente nuvolosi in serata... Temperature comprese tra +11°C e +20°C.

Marche

Poco nuvoloso nel corso della mattinata su tutto il territorio, nubi in aumento al pomeriggio sempre senza fenomeni di rilievo; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni.

Nazionale

Primo Maggio piuttosto variabile al nord Italia con nubi irregolari al mattino ma con piogge scarse o assenti. Acquazzoni in arrivo al pomeriggio su tutte le regioni, fenomeni attesi anche in serata sulle regioni orientali. Variabilità asciutto al centro Italia con nubi irregolari alternate a brevi schiarite per tutto l'arco della giornata ma con tempo stabile. Da segnalare soltanto la possibilità di brevi piogge in Toscana in serata . Festa dei Lavoratori all'insegna del bel tempo al sud Italia con cieli poco o irregolarmente nuvolosi per tutta la giornata. Da segnalare solo la possibilità di deboli piogge al mattino tra la Calabria e la Campania.

Temperature minime e massime attese in aumento.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata