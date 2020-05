San Benedetto, appuntamento web con ''Psiche in Comune''

Per mercoledì 6 maggio l’Assessorato alle Pari Opportunità propone un nuovo appuntamento, sempre attraverso il web, con “Psiche in Comune”, il ciclo di conferenze psicoeducative finalizzato ad offrire alla cittadinanza occasioni per avvicinarsi alla conoscenza della psiche e fornire competenze per contrastare il disagio psichico relazionale.



Alle 18, sulla piattaforma on line ZOOM, è in programma un incontro sul tema “Come comunicare con i figli”. L'obiettivo della conferenza è alimentare e potenziare le risorse positive di genitori ed educatori che hanno un ruolo fondamentale nel sostenere i più piccoli: consapevolezza di sé, attenzione, resilienza, capacità di gestire le emozioni sono abilità che ogni genitore può potenziare per costruire una narrazione di senso di ciò che sta accadendo.

Dopo il saluto istituzionale del vicesindaco Andrea Assenti, interverrà Patrizio Paoletti, dell’omonima fondazione. Nata nel 2000, Fondazione Patrizio Paoletti è un ente non profit e un Ente di ricerca iscritto all'anagrafe nazionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La sua formazione pedagogica è accreditata dal MIUR. La sua mission è fare ricerca neuroscientifica e psico-pedagogica per capire come l'essere umano, e in particolare il cervello, funziona. Il suo fine ultimo è promuovere il pieno sviluppo dei potenziali di bambini e adulti innovando il mondo dell'educazione e della didattica. Realizza progetti di ricerca, progetti sociali ed eventi formativi in tutto il mondo.

Coordinerà i lavori l’assessore alle pari opportunità Antonella Baiocchi. Per partecipare e interagire occorre registrarsi seguendo le indicazioni riportate nell’area tematica “Pari opportunità – Integrazione – Pace “ del sito istituzionale www.comunesbt.it

Si potrà seguire la conferenza sulla pagina Facebook del Comune di San Benedetto del Tronto.