Regione Marche: bando per progetti di ammodernamento delle strutture di mattazione bovini

Con DDPF n.24/DMC del 30 Aprile 2020 è stato approvato, in attuazione della DGR 331 del 16/03/2020, il bando per la selezione dei progetti di ammodernamento delle strutture regionali di mattazione

Il bando ha lo scopo di selezionare progetti per l’ammodernamento delle strutture regionali di mattazione bovini della regione Marche, anche attraverso interventi di natura strutturale e di ammodernamento dell’impiantistica, necessari a garantire alle strutture di mattazione il possesso dei requisiti indispensabili anche all’ottenimento delle certificazioni, standard, ecc. richiesti dalla Grande Distribuzione Organizzata per la vendita delle carni bovine marchigiane sui mercati nazionali ed esteri.

I destinatari del bando sono le Imprese che gestiscono strutture di mattazione per bovini ubicati nel territorio della regione Marche, munite di bollo sanitario apposto ai sensi del Reg. CE 853/2004, in regola con le normative di settore. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 9 Luglio 2020, ore 13.00

