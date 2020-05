Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Giovedì 7 Maggio

Ascoli Piceno



Giornata di bel tempo su tutto il territorio con ampi spazi di sereno in mattinata, cieli poco nuvolosi nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà stabile con generale assenza di nuvolosità. Temperature comprese tra +6°C e +18°C.

Marche

Tempo stabile nella giornata con sole prevalente in mattinata su tutti i settori, qualche nube in più nel pomeriggio; in serata il tempo sarà asciutto con ampie schiarite sulla costa e sulle zone interne.

Nazionale

AL NORD

Cieli sereni o poco nuvolosi per tutto l'arco della giornata, maggiori addensamenti sul Piemonte nelle prime ore del mattino

AL CENTRO

Bel tempo e sole prevalente sia nelle ore mattutine che al pomeriggio e in serata con poche nubi sui rilievi e ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE

Clima sostanzialmente stabile e asciutto sia sulle aree peninsulari che sulle isole maggiori con locali addensamenti al pomeriggio sulla Sicilia ma senza fenomeni.

Temperature stazionarie o in leggero aumento.

Proiezione prossimi giorni

Un blando fronte freddo attraverserà l'Italia da Nord-Est verso le regioni adriatiche determinando la formazione di attività temporalesca accompagnata da un generale calo delle temperature. La giornata odierna sarà dunque caratterizzata da questa breve fase instabile che riguarderà principalmente Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Il tempo tenderà comune a migliorare tra le ore serali e la nottata. Già da domani l’anticiclone rimonterà rapidamente sul Mediterraneo e questo si tradurrà essenzialmente in condizioni di bel tempo su quasi tutta Italia.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata