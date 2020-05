Unione Sportiva Acli Marche, iniziative nella ''Giornata europea senza ascensori''

Sono tante le adesioni alla “Giornata europea senza ascensori”, iniziativa di sensibilizzazione dedicata all’utilizzo delle scale e a contrastare la sedentarietà.

L’ASD/APS Tritella, anche nel periodo difficile del Coronavirus, ha aderito all’invito dell’International Sports and Culture Association (Isca) ed anche quest’anno, dopo le iniziative all’aperto degli scorsi anni, ha invitato i cittadini ad utilizzare di più le scale con tre video che sono stati pubblicati (e sono ancora visibili) sul canale Youtube Unione Sportiva Acli Marche, sulle pagine facebook Unione Sportiva Acli Marche e Salute in cammino e sul sito www.usaclimarche.com e su instagram “unioneacli”. Sono state tante le visualizzazioni dei video e le richieste di informazioni per una iniziativa che è stata dunque particolarmente apprezzata.

L’ASD/APS Tritella ha inserito questa iniziativa nel più ampio progetto “Percorsi di conoscenza degli Obiettivi di sviluppo sostenibile” e nel programma nazionale dell’U.S. Acli, giunto alla settima edizione, ‘Stair Climbing – Sali le scale… boicotta l’ascensore’ entrambi finalizzati ad adottare stili di vita maggiormente corretti che fanno del movimento un vero e proprio farmaco naturale.

Ogni anno si verificano in Italia fra i tre e i quattro milioni di incidenti domestici che come è noto colpiscono prevalentemente gli anziani, con conseguenze rilevanti in termini di disabilità, ricoveri e mortalità.

Tra gli incidenti domestici, le cadute rappresentano la voce più importante, al punto che si calcola che un terzo degli ultrasessantenni ne rimanga vittima, con costi umani, sociali e materiali straordinari. Più colpite, come ci si può immaginare, sono le persone sole o istituzionalizzate.

L’Associazione di volontariato Delta, grazie al sostegno dell’Unione Buddhista Italiana con i fondi dell’8 per mille destinati alla cosiddetta “Emergenza Coronavirus”, sta realizzando un progetto destinato a intervenire proprio su tale problematica con particolar riferimento alla popolazione anziana.

Si tratta dell’iniziativa “Percorsi di contrasto alle cadute nella terza età” a cui è possibile partecipare attraverso la visione di filmati che sono messi a disposizione gratuitamente sui canali di comunicazione dell’associazione ossia il blog https://advdelta.wordpress.com/, attraverso la pagina facebook A. di volontariato Delta o attraverso il canale Youtube Associazione di volontariato Delta. La partecipazione al progetto è gratuita. Le lezioni sono tenute dal prof. Francesco Maggiore.

