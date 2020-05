Coronavirus, Gores Marche: “Altri 40 casi positivi su oltre 1300 tamponi effettuati”

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) ha comunicato, alle ore 9 di Domenica 10 Maggio, che i tamponi positivi al Coronavirus rilevati dopo le ultime analisi di laboratorio della Sod Virologia sono complessivamente 6533 (40 in più di ieri) su un totale di 49194 campioni testati (ieri sono stati effettuati 1367 tamponi). Nelle ultime ventiquattro ore quindi è risultato positivo il 2,92% dei tamponi effettuati nelle Marche.

Nello specifico si sono registrati 17 nella provincia di Pesaro Urbino, 7 ad Ancona, 11 a Macerata, 0 a Fermo, 0 ad Ascoli e 5 fuori regione. Si conferma la tendenza positiva già registrata, anche se il dato in valore assoluto è più alto rispetto ai giorni precedenti poiché include una serie di pazienti già in quarantena nelle province di Pesaro e di Macerata, ai quali è stato effettuato il tampone per la diagnosi definitiva. Nella fase 2 di gestione della pandemia si allarga la platea delle persone sottoposte a tampone, per garantire il contenimento nel momento delle riaperture, con un capillare controllo, oltre che dei casi positivi, dei loro familiari e contatti anche se asintomatici.







CLICCA QUI PER REPORT IN PDF DELLA REGIONE MARCHE - 10 MAGGIO ORE 9





Ecco l'andamento delle percentuali tra casi positivi e tamponi effettuati nelle Marche da Martedì 14 Aprile ad oggi:

14 Aprile - 10,4%

15 Aprile - 11,6%

16 Aprile - 7,1%

17 Aprile - 8,5%

18 Aprile - 4,1%

19 Aprile - 4,4%

20 Aprile - 6,3%

21 Aprile - 4,7%

22 Aprile - 3,2%

23 Aprile - 2,4%

24 Aprile - 5,2%

25 Aprile - 2,6%

26 Aprile - 6,2%

27 Aprile - 3,1%

28 Aprile - 4,6%

29 Aprile - 2,8%

30 Aprile - 2,9%

1 Maggio - 2,8%

2 Maggio - 2,2%

3 Maggio - 1,8%

4 Maggio - 7,8%

5 Maggio - 2,4%

6 Maggio - 2,9%

7 Maggio - 2,5%

8 Maggio - 2,1%

9 Maggio - 3,1%

10 Maggio - 2,9%





