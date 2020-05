Ascoli Calcio, partita demolizione Curva Sud stadio “Del Duca”. Le voci di Fioravanti e Stallone

Stamattina i mezzi della ditta Luigino Mannocchi di Montalto delle Marche hanno ufficialmente iniziato i lavori di demolizione della gloriosa Curva Sud dello stadio "Cino e Lillo Del Duca" di Ascoli Piceno, resa definitivamente inagibile dalle scosse di terremoto del 26 e del 30 Ottobre 2016.

Ne hanno parlato al nostro microfono il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti e l'assessore allo sport Nico Stallone.

Anche l'Ascoli Calcio, con una nota ufficiale, ha voluto celebrare l'evento: "E’ una giornata storica quella di oggi, che sancisce la fine di un’epoca del glorioso passato dell’Ascoli Calcio. Stamane alle 10:10 sono iniziati i lavori di demolizione della Curva Sud dello Stadio “Cino e Lillo Del Duca”: se ne va per sempre un pezzo della storia bianconera, che ha visto dal 1974 al 2016 avvicendarsi generazioni di tifosi che hanno fatto della squadra di calcio cittadina la propria ragione di vita. Di fronte a giornalisti e fotografi si è svolta la cerimonia di inizio lavori, con il sindaco Marco Fioravanti all’interno della ruspa, che ha iniziato materialmente l’abbattimento a partire dal settore dei vecchi Distinti Est. Con il primo cittadino presente anche l’assessore allo Sport Nico Stallone e il segretario generale dell’Ascoli Marco Maria Marcolini. I tifosi bianconeri mancavano dalla Curva, cuore pulsante del tifo ascolano, dal 25 ottobre 2016, quando i bianconeri ospitarono in campionato al Del Duca la Salernitana. Già la forte scossa sismica del 24 agosto 2016, che aveva distrutto Arquata, Accumoli e Amatrice, aveva danneggiato un settore di per sé vetusto; ma, le successive scosse della fine di ottobre avevano reso totalmente inagibile il settore. Addio, cara, vecchia e gloriosa Curva Sud! Con te se ne va una parte del nostro cuore...".









