Ascoli Piceno, riapre centro sportivo ''Pennile di Sotto'' per tennisti e pattinatori

In seguito al decreto numero 147 del 6 Maggio 2020 del presidente della Giunta Regionale delle Marche Luca Ceriscioli, il centro sportivo "Pennile di Sotto", situato in via Marche ad Ascoli Piceno, ha riaperto la propria struttura con un nuovo look, per la pratica del tennis e pattinaggio esclusivamente in forma individuale. L'apertura è rivolta a tutte le categorie di atleti, nel rispetto della sicurezza sanitaria che impone alcune regole per l'accesso alla struttura. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0736/42264.





