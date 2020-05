''The Day After Covid'', il progetto Made in Marche che guarda al post emergenza

In Italia, come in altri paesi, l’emergenza sanitaria in atto si è associata a una crisi congiunturale, quindi anche economica e sociale. Affinché il futuro che ci aspetta sia il meno nefasto possibile, è necessario improntare un discorso dialettico su più fronti. Cultura, didattica, economia e scienza divengono allora, in quest’ottica, discipline ancillari a cui approcciarsi per la definizione del ‘domani’.

Con questa ambiziosa aspirazione nasce The Day After Covid, un contenitore informativo fatto di video interviste, dirette online e articoli, che vuole spostare l’attenzione dall’oggi al domani e analizzare quali potrebbero essere gli scenari futuri. Infatti, benché possa sembrare prematura ogni riflessione sul ‘mondo che seguirà’, occorre fare i conti con i ‘semi di futuro’ presenti nell’oggi.

Le nostre abitudini cambieranno per sempre o solo temporaneamente? Quali sfide saremo chiamati a intraprendere? Come cambieranno le nostre relazioni sociali?

Il progetto The Day After Covid - ideato da Diego Torresi e Mauro Cicconi - intende focalizzare le nostre energie sul domani, tentando di rispondere a queste domande grazie al contributo di figure autorevoli del mondo accademico, scientifico, imprenditoriale e politico. Inoltre, appena le disposizioni di legge lo permetteranno, il comitato intende organizzare eventi culturali sul territorio, il cui tema sarà legato ovviamente all’uscita dall’emergenza Covid-19.

Non solo. All’obiettivo più alto e sociale del progetto, si unisce anche un impegno concreto nei confronti della nostra realtà locale con la raccolta fondi denominata “Aula 2020”, che coinvolgerà la Scuola Primaria Dolores Prato di Macerata, alla quale sarà donata un’aula digitale, fornita di tecnologie e strumenti innovativi.

“The Day After Covid - ha commentato Diego Torresi, ideatore del progetto e presidente del comitato - nasce proprio dalla volontà di offrire un contributo alla società anche in una situazione così negativa. Non dobbiamo rimanere immobili e fermi ad analizzare la situazione attuale, ma dobbiamo sforzarci di guardare oltre, al domani che ci aspetta, cercando di costruirlo al meglio, insieme. Ecco perché lo slogan del progetto è Riscriviamo il nostro domani. Oggi. Perché è indispensabile iniziare a tracciare subito il nostro futuro”.

Un progetto eterogeneo, dunque, che mira a costruire opportunità e a enfatizzare ciò che di positivo possiamo trarre da questo momento di crisi, che speriamo possa concludersi presto sia per la salute delle persone che per la salute della società.

Per conoscere meglio il progetto e contribuire alla raccolta fondi (che si sviluppa sulla piattaforma di crowdfunding DeRev) basta accedere al sito www.thedayaftercovid.it/progetto-aula-2020/.





