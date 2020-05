Favalanciata di Acquasanta Terme, ritrovato il corpo senza vita di un anziano 85enne

E’ stato ritrovato questa mattina dalle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico della Regione Marche, che da Sabato 9 Maggio sono impegnate sul luogo nella ricerca, il corpo senza vita di un anziano 85enne di Favalanciata, frazione di Acquasanta Terme. Vani i tentativi di ritrovamento effettuati nelle ore successive all' allertamento dei tecnici, impegnati in uno scenario impervio che comprende anche il greto del torrente dove i cani molecolari hanno più volte rilevato alcune tracce fermandosi a ridosso delle acque. Nelle aree più inaccessibili del torrente, si sono poi inoltrati con tecniche avanzate di progressione in forra, gli operatori del Soccorso Speleologico.

Interrogandosi sul comportamento delle unità cinofile molecolari del Soccorso che si sono avvicendate nella ricerca, gli addetti al coordinamento delle ricerche del Soccorso Alpino hanno indirizzato gli operatori verso nuove aree non ancora perlustrate. Con l’ausilio della mappatura elettronica e della georeferenzazione fornita dagli apparati gps, utilizzando poi tecniche alpinistiche, i tecnici del Soccorso hanno eseguito diverse calate in corda nei fossi sottostanti i castagneti di proprietà della vittima dove soleva passare gran parte del suo tempo. Il corpo è stato ritrovato stamane alle ore 11:40.





