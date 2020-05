Coronavirus, Regione Marche ufficializza riapertura attività dal 18 Maggio. Elenco completo

Con il decreto n. 152 del 15 Maggio 2020 la Regione Marche ha ufficializzato la riapertura delle attività produttive per Lunedì 18 Maggio.

Riaprono dunque nelle Marche le attività di:

• Somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) svolte anche da parte di attività artigianali (come ad esempio pizzerie, rosticcerie, friggitorie, pasticcerie, gelaterie, pizzerie al taglio);

• Commercio su aree Pubbliche (mercati, fiere, posteggi, commercio itinerante);

• Commercio al dettaglio in sede fissa (negozi)

• Acconciatore, estetista, centro benessere;

• Tatuatore e piercing;

• Sgombero cantine e solai.

Il decreto, che subordina la riapertura al rispetto dei protocolli per la sicurezza sanitaria, è stato trasmesso alle Prefetture, ai sindaci dei Comuni marchigiani, alla Camera di Commercio delle Marche e alle segreterie regionali dei sindacati Cgil, Cisl, Uil e alle Associazioni di categoria, dei consumatori e a quelle della cooperazione per la massima diffusione e applicazione.



CLICCA QUI PER TESTO INTEGRALE DECRETO CERISCIOLI











