Coronavirus, Gores Marche: “Altri 11 casi positivi su 321 tamponi testati. Trend in miglioramento”

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) ha comunicato, alle ore 9 di Domenica 17 Maggio, che i tamponi positivi al Coronavirus rilevati dopo le ultime analisi di laboratorio della Sod Virologia sono complessivamente 6678 (11 in più di ieri) su un totale di 55988 campioni testati (ieri sono stati effettuati 321 tamponi). Nelle ultime ventiquattro ore quindi è risultato positivo il 3,42% dei tamponi effettuati nelle Marche. Degli 11 nuovi casi positivi 1 è stato registrato nella provincia di Pesaro Urbino, 8 ad Ancona, 2 a Macerata e 0 nelle altre province. A queste analisi si aggiungono quelle effettuate sui tamponi dei percorsi guariti e sierologici. Il dato delle nuove diagnosi e il numero assoluto dei positivi conferma che si prosegue nel buon andamento in termini di contenimento del contagio.





CLICCA QUI PER REPORT IN PDF DELLA REGIONE MARCHE - 18 MAGGIO ORE 9





Ecco l'andamento delle percentuali tra casi positivi e tamponi effettuati nelle Marche da Martedì 14 Aprile ad oggi:

14 Aprile - 10,4%

15 Aprile - 11,6%

16 Aprile - 7,1%

17 Aprile - 8,5%

18 Aprile - 4,1%

19 Aprile - 4,4%

20 Aprile - 6,3%

21 Aprile - 4,7%

22 Aprile - 3,2%

23 Aprile - 2,4%

24 Aprile - 5,2%

25 Aprile - 2,6%

26 Aprile - 6,2%

27 Aprile - 3,1%

28 Aprile - 4,6%

29 Aprile - 2,8%

30 Aprile - 2,9%

1 Maggio - 2,8%

2 Maggio - 2,2%

3 Maggio - 1,8%

4 Maggio - 7,8%

5 Maggio - 2,4%

6 Maggio - 2,9%

7 Maggio - 2,5%

8 Maggio - 2,1%

9 Maggio - 3,1%

10 Maggio - 2,9%

11 Maggio - 0,98%

12 Maggio - 2,5%

13 Maggio - 2,3%

14 Maggio - 1,5%

15 Maggio - 2,04%

16 Maggio - 2,3%

17 Maggio - 2,89%

18 Maggio - 3,42%





