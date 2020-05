Coronavirus: Regione Marche, nuovo decreto per riapertura musei e biblioteche

Il governatore della Regione Marche Luca Ceriscioli, con un il decreto numero 156 del 18 Maggio 2020, ha stabilito nuove misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di cultura per riapertura di musei, archivi, biblioteche e degli altri luoghi della cultura, ai sensi del Docm del 17/05/2020.





