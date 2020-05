Coronavirus, Conte: “Vaccino? Nessuno deve restare indietro. Paesi più vulnerabili vanno aiutati”

"Rispetto al vaccino contro il Coronavirus nessuno deve restare indietro. Bisogna aiutare i Paesi più vulnerabili". A dichiararlo è stato il premier Giuseppe Conte nel corso del suo intervento alla 73esima Assemblea Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. "Sin dalla prima richiesta italiana di un'alleanza internazionale per combattere il Covid-19, insieme all'Oms, agli attori sanitari globali e ai principali paesi partner, abbiamo lanciato una piattaforma globale per accelerare gli sforzi per un vaccino, strumenti terapeutici e diagnostici e garantire un accesso universale ed equo a questi trattamenti salvavita. Non dovremmo lasciarci nessuno alle spalle - ha aggiunto Conte -. Ammettiamolo, non eravamo completamente preparati a una crisi globale così grande. Abbiamo dimostrato grande resilienza,- ma ora siamo chiamati a imparare la lezione. È necessario rafforzare i meccanismi di allarme rapido, lo scambio di informazioni, l'identificazione delle migliori pratiche per migliorare la preparazione alla pandemia nella comunità internazionale. In Italia stiamo entrando nella fase 2 con cauto ottimismo. Stiamo allentando la maggior parte delle restrizioni, pur mantenendo rigorose misure di sicurezza per ogni attività sociale e commerciale. Continuiamo a rafforzare la nostra infrastruttura sanitaria, aumentando le unità di terapia intensiva e assumendo medici e operatori sanitari. Abbiamo ampliato i test e sviluppato un piano di monitoraggio nazionale in sinergia con le nostre autorità locali. Il sacrificio degli italiani ha portato risultati".

Ha preso poi la parola il ministro della Salute Roberto Speranza. "Una sfida fondamentale è rappresentata dallo sviluppo di un vaccino per il Covid-19 sicuro ed efficace. Dobbiamo impegnarci perché il vaccino sia considerato un bene pubblico globale, un diritto di tutti e non un privilegio per pochi. Nel mio messaggio voglio sottolineare l’importanza dell’Oms e la necessità di rafforzare il suo ruolo centrale, soprattutto in tempi di crisi. Ma questo vuol dire lavorare insieme per costruire un’Agenzia più forte, ripensando il suo ruolo e le sue funzioni. Dobbiamo assicurarci che sia completamente indipendente da influenze esterne, politiche o finanziarie, e che sia guidata solo dalla scienza - ha detto ancora Speranza -. In questo senso è importante che gli Stati contribuiscano con risorse umane e finanziarie con l’unico obiettivo di aumentare la preparazione e la risposta dei singoli Paesi con il supporto di alto livello tecnico e scientifico dell’Agenzia al servizio di tutti gli individui".





© Riproduzione riservata