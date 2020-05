Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Giovedì 21 Maggio

Ascoli Piceno

Sole prevalente su tutto il territorio sia in mattinata sia poi nelle ore pomeridiane; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con cieli prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +12°C e +19°C.

Marche

Giornata caratterizzata dal tempo stabile con ampi spazi di sereno sia in mattinata sia poi nelle ore pomeridiane sull’intera regione; in serata i cieli saranno generalmente sereni su tutto il territorio.

Nazionale

AL NORD

Tempo stabile e soleggiato per gran parte della giornata salvo possibilità di brevi acquazzoni sulle Alpi sud occidentali. Nubi in aumento in serata ma senza fenomeni.

AL CENTRO

Cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi sia al mattino che nelle ore pomeridiane e serali, locali addensamenti a inizio giornata sull'Abruzzo ma con tempo asciutto.

AL SUD E SULLE ISOLE

Prima parte del giorno con molte piogge sui settori peninsulari e nord della Sicilia, rapido miglioramento a seguire con schiarite sempre più ampie.

Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori minimi.

La giornata di oggi potrebbe presentarsi come la più instabile sull’Italia non solo della settimana, ma dell’intero mese di maggio. Le precipitazioni interesseranno le regioni di Nord Est, le regioni centrali e buona parte del Sud Italia. Nel pomeriggio non si escludono temporali di forte intensità sui rilievi appenninci e in estensione sino alle pianure adiacenti. Il Lazio sarà una tra le regioni colpite dal maltempo nel corso del pomeriggio e serata con la possibilità di forti temporali anche sulla Capitale. Già da domani si attende un miglioramento grazie al ritorno dell’anticiclone delle Azzorre che oltre al tempo stabile, porterà con sé anche un moderato aumento delle temperature.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano





© Riproduzione riservata