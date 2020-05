Atletica leggera, il marchigiano Olivieri compie 104 anni: ''Un augurio per tutti''

Ancora un traguardo per Giuseppe Ottaviani, che oggi compie 104 anni. “È festa se stiamo insieme, ma ancora non si può... però un buon caffè al bar non ce lo toglie nessuno, anche se da portar via. Auguri a tutti, amici miei”. Questo il bel messaggio che il centenario dell’atletica ha voluto inviare sui social in questa giornata speciale. Nato il 20 maggio 1916 e straordinario esempio di longevità attiva, il marchigiano di Sant’Ippolito è stato protagonista nelle ultime stagioni alle rassegne tricolori e internazionali master, conquistando titoli e primati mondiali di categoria. Sempre con entusiasmo e passione, fedele al suo motto: “L’atletica è gioia! Lo sport fa bene alla salute, regala felicità e ti fa stare con gli altri”.

Nel 2011 ha realizzato i suoi primi record mondiali M95 nel salto in lungo e nel triplo, poi nel 2014 è diventato l’atleta italiano con il maggior numero di vittorie in un’unica manifestazione iridata (10 medaglie d’oro ai Mondiali master indoor di Budapest) e nel 2016 è stato il primo italiano a gareggiare nella categoria M100 in una rassegna tricolore e il più applaudito agli Europei master indoor di Ancona, raccontati anche in due documentari a lui dedicati. L’anno scorso ha ricevuto il titolo di Commendatore dell’ordine al merito della Repubblica Italiana prima di partecipare agli Europei master di Jesolo. A “Peppe” i più sentiti auguri da tutta l’atletica marchigiana.

"Festeggiamo questo bellissimo giorno con lui, che è il simbolo della longevità e dello sport della nostra regione. Tutte le Marche gli augurano buon compleanno", ha dichiarato il governatore delle Marche Luca Ceriscioli.













© Riproduzione riservata