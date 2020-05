Coronavirus: Regione Marche, destinati 800mila euro alle attività del terzo settore

Con Deliberazione del 14/03/2020, n. 465, la Regione Marche ha destinato una quota delle risorse Ministeriali per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale (Accordo di Programma 2019), pari a 800mila euro, prioritariamente per la realizzazione di un progetto regionale denominato ‘Terzo settore in rete per l’emergenza COVID19’ da realizzarsi avvalendosi dell’istituto della coprogettazione, di cui all’art. 55 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, da attivarsi con la collaborazione del Forum del Terzo settore di cui all’art 11 della LR n. 32/2014 e finalizzato a realizzare interventi emergenziali e post-emergenziali correlati alla diffusione del virus Covid-19.

Il progetto ‘Terzo settore in rete per l’emergenza Covid-19’ verterà su le seguenti quattro principali Azione emergenziali e post emergenziali:

- Azioni di contrasto alla povertà estrema;

- Azioni ed interventi domiciliari di supporto alle fasce deboli, ivi compreso la consegna di pasti e medicine a domicilio;

- Azioni di supporto a distanza per situazioni di disagio causato, o acuito dall’emergenza epidemiologica;

- Azioni di supporto al tessuto associativo regionale, volto al sostentamento delle ODV e delle APS.

Per la presentazione e realizzazione del progetto la Delibera prevede la costituzione di un Associazione Temporanea di Scopo (ATS), costituita da almeno dieci Organizzazioni di Volontariato e/o Associazioni di Promozione Sociale (ODV/APS).

La presentazione del progetto alla Regione Marche deve avvenire attraverso il capofila dell’ATS se già costituita o, in alternativa, in forma congiunta da almeno dieci ODV/APS (di cui almeno cinque reti di secondo livello) che andranno a costituire l’ATS. Le cinque reti di secondo livello debbono avere una articolazione territoriale tale da garantire la presenza di propri associati in almeno tre province della Regione Marche.

Con decreto n. 37/IGR delll'8/05/2020 è stato approvato e pubblicato l'avviso pubblico contenente le modalità di partecipazione al progetto regionale denominato ‘Terzo settore in rete per l’emergenza COVID19’ con scadenza al 18 Maggio 2020.





