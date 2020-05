Coronavirus, sindaco Ascoli: “Da Sabato sarà possibile raggiungere tutti i comuni teramani”

"Da Sabato 23 Maggio si potranno ufficialmente raggiungere tutti i comuni nella provincia di Teramo". Ad annunciarlo in serata via social è il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti facendo seguito a quanto dichiarato stamane (CLICCA QUI PER DETTAGLI).

"Ringrazio il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio per aver firmato il decreto, da sabato tutti i cittadini della provincia di Ascoli potranno spostarsi nei vari comuni della provincia di Teramo - ha aggiunto Fioravanti -. Ribadisco ciò che ho detto oggi pomeriggio: lo spostamento deve essere fatto solo per validi motivi, perché l'emergenza non è ancora terminata. Si potranno rivedere i propri cari, ma vi esorto a rispettare tutte le misure di sicurezza e indossare i dispositivi di protezione individuale. Grazie a tutti per la collaborazione che sono certo garantirete".









© Riproduzione riservata