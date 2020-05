Ascoli Piceno: Asd/Aps Tritella, tutto pronto per il ''Move Week''

L’Asd/Aps Tritella ha aderito all’invito dell’International Sports and Culture Association (Isca) ed anche quest’anno, dopo le iniziative all’aperto degli scorsi anni, invita i cittadini dal 25 al 31 maggio ad incrementare le opportunità di svolgimento di attività fisica. “Move Week” è il consueto evento mondiale che ogni anno mostra i benefici di essere attivi e di partecipare regolarmente ad attività motorie e sportive.

Trentotto Paesi coinvolti in tutta Europa, 2.941 città, 6.117 Move Agent, ben 14.105 eventi organizzati e 3.444.930 partecipanti fanno della Move Week il più grande evento per la promozione del movimento e dei suoi benefici in termini di salute in Europa. In questa edizione, causa le varie limitazioni agli assembramenti, la manifestazione diventa necessariamente virtuale, con tutorial, lezioni live e webinar.

Proprio per questo l’Asd/Aps diffonderà a partire da lunedì 25 maggio sul canale Youtube Unione Sportiva Acli Marche, sulle pagine facebook Unione Sportiva Acli Marche e Salute in cammino e sul sito www.usaclimarche.com una serie di lezioni tenute dai propri istruttori sportivi ed insegnanti con esercizi per persone di ogni età. La partecipazione è gratuita.

L’Asd/Aps Tritella ha inserito questa iniziativa nel più ampio progetto “Percorsi di conoscenza degli Obiettivi di sviluppo sostenibile” finalizzato ad adottare stili di vita maggiormente corretti che fanno del movimento un vero e proprio farmaco naturale, concentrandosi in particolare sull’Obiettivo 3 per ottenere la riduzione di un terzo della mortalità prematura da malattie non trasmissibili attraverso la prevenzione, il trattamento e promozione della salute mentale e del benessere.

Le iniziative organizzate in occasione della “Move week” fanno seguito alla “Giornata europea senza ascensore” che si è svolta lo scorso 29 aprile con una ampia partecipazione di persone di ogni età che hanno seguito le lezioni proposte.





