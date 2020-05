Coronavirus, sindaco Ascoli: ''Necessaria autocertificazione per visitare parenti nel Teramano''

"Dalla giornata di domani sarà possibile fare visita ai propri congiunti residenti nelle province confinati di Ascoli Piceno e Teramo. Per lo spostamento, è necessaria l’autocertificazione". A scriverlo nel pomeriggio via social è il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. "Esorto nuovamente tutti a rispettare le misure di sicurezza del caso, non vanifichiamo i sacrifici fatti finora", ha aggiunto il primo cittadino.







