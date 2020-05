Regione Marche, aggiudicata proceduta negoziata per forniture materiale Covid-19

La Regione Marche comunica ufficialmente che oggi è avvenuta l'aggiudicazione della procedura negoziata in oggetto, per la quale è stata disposta l'esecuzione d'urgenza.

In particolare, sono stati aggiudicati 11 lotti sui 15 in gara, per i restanti 4 lotti non sono state ritenute idonee le offerte presentate dai concorrenti. Si evidenzia che le mascherine riutilizzabili saranno acquistabili dai 9 operatori economici aggiudicatari per i lotti 4 e 5, seguendo le regole di gara rinvenibili al seguente link CLICCA QUI.

La Regione Marche ricorda che l'emissione degli ordinativi di fornitura avverrà esclusivamente da parte delle Amministrazioni interessate.

CLICCA QUI PER ELENCO AGGIUDICATARI DIVISI PER LOTTO ED IMPORTO







