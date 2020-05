Meteo, la situazione in Italia per Domenica 24 Maggio

AL NORD

Al mattino nubi sparse sulle regioni settentrionali con locali piogge sulla Romagna, più asciutto altrove. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli poco o irregolarmente nuvolosi per nubi in transito.

AL CENTRO

Nuvolosità in transito al mattino al Centro con locali piogge possibili soprattutto sulle Marche, più asciutto altrove. Nel pomeriggio instabilità in aumento con locali acquazzoni tra Lazio e Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove. Ampie schiarite ovunque dalla serata.

AL SUD

Tempo stabile al mattino sulle regioni del Sud con cieli sereni o poco nuvolosi. Aumento dell'instabilità al pomeriggio con locali acquazzoni specie su tra Campania, Molise e Puglia. Migliora tra la sera e la notte con nuvolosità alternata ad ampie schiarite.

Temperature minime in calo al Nord e in aumento al Centro-Sud, massime in generale flessione.





