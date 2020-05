Coronavirus, Gores Marche: “Altri 13 positivi”. Ceriscioli: “Non possiamo permetterci di tornare indietro”

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) ha comunicato, alle ore 9 di Domenica 24 Maggio, che i tamponi positivi al Coronavirus rilevati dopo le ultime analisi di laboratorio della Sod Virologia sono complessivamente 6714 (13 in più di ieri) su un totale di 60949 campioni testati (ieri sono stati effettuati 717 tamponi, più altri 343 del percorso guariti). Nelle ultime ventiquattro ore quindi è risultato positivo l'1,81% dei tamponi effettuati nelle Marche.



I nuovi casi positivi rilevati sono 13: 6 in provincia di Ancona, 2 a Pesaro Urbino, 2 a Macerata, 3 a Fermo e 0 ad Ascoli. I dati degli ultimi giorni evidenziano un abbassamento sensibile dell’età dei positivi: negli ultimi 7 giorni il 75% dei casi è under 35. Si tratta di persone con pauci sintomatiche che ora sono in isolamento a casa poiché non necessitano di ricovero ospedaliero.

“È importantissimo non vanificare i risultati ottenuti nei mesi precedenti - afferma il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli – e quindi è indispensabile che nella fase 2 delle riaperture tutti continuiamo a rispettare le regole per il contenimento del contagio, soprattutto con l’uso delle mascherine, il rispetto delle distanze e l’attenzione massima a non creare assembramenti. E queste regole riguardano tutti, nessuno escluso, i giovani come i più adulti. Non possiamo permetterci di tornare indietro. È responsabilità di ciascuno di noi, nell’interesse di tutti, osservare queste regole”.





CLICCA QUI PER REPORT IN PDF DELLA REGIONE MARCHE - 24 MAGGIO ORE 9





Ecco l'andamento delle percentuali tra casi positivi e tamponi effettuati nelle Marche da Venerdì 1° Maggio ad oggi:

1 Maggio - 2,8%

2 Maggio - 2,2%

3 Maggio - 1,8%

4 Maggio - 7,8%

5 Maggio - 2,4%

6 Maggio - 2,9%

7 Maggio - 2,5%

8 Maggio - 2,1%

9 Maggio - 3,1%

10 Maggio - 2,9%

11 Maggio - 0,98%

12 Maggio - 2,5%

13 Maggio - 2,3%

14 Maggio - 1,5%

15 Maggio - 2,04%

16 Maggio - 2,3%

17 Maggio - 2,89%

18 Maggio - 3,42%

19 Maggio - 0,73%

20 Maggio - 0,21%

21 Maggio - 1,12%

22 Maggio - 0,79%

23 Maggio - 0,71%

24 Maggio - 1,81%





© Riproduzione riservata