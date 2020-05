Meteo, la situazione in Italia per Lunedì 25 Maggio

AL NORD

Bel tempo e ampie schiarite su gran parte delle regioni settentrionali con locali addensamenti soltanto al Nord Est associati a brevi acquazzoni tra tardo pomeriggio e prima serata. Miglioramento rapido a seguire.

AL CENTRO

Cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, qualche nube in più nelle ore centrali del giorno sull'Abruzzo con locali o deboli piogge. Più asciutto in serata e in nottata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Variabilità sparsa sui settori adriatici ma senza fenomeni associati, bel tempo anche altrove ma con qualche schiarita in più. Nessuna variazione anche al pomeriggio e nelle ore serali/notturne.

Temperature in generale aumento nei valori minimi, stazionarie le massime.





