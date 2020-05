Coronavirus, Gores Marche: “Nessuna positività nel Piceno nell'ultima settimana”

Il Gores (Gruppo Operativo Regionale per le Emergenze Sanitarie) ha comunicato l'aggiornamento relativo alla situazione Coronavirus delle ore 12 di Domenica 24 Maggio. Sono 6714 i casi positivi registrati in totale nelle Marche (13 più di ieri): 1869 ad Ancona (+6), 2740 a Pesaro-Urbino (+2), 1116 a Macerata (+2), 468 a Fermo (+3) e 290 ad Ascoli Piceno (nessun incremento nell'Area Vasta 5 per il settimo giorno consecutivo). A questi vanno aggiunte 231 unità provenienti da fuori regione. I ricoverati nelle strutture sanitarie sono 114, dei quali 13 pazienti si trovano in centri di terapia intensiva e 42 ricoverati in area post critica. Sono 3649 le persone in isolamento domiciliare (2173 asintomatiche e 1476 sintomatiche), tra queste 426 operatori sanitari. Nella provincia di Ascoli si contano 54 asintomatici e 15 sintomatici (tra cui 4 operatori sanitari). E' salito a 4028 il numero dei dimessi-guariti nelle Marche dall'inizio dell'emergenza.





CLICCA QUI PER REPORT IN PDF DELLA REGIONE MARCHE - 24 MAGGIO ORE 12





CLICCA QUI PER REPORT IN PDF DELLA REGIONE MARCHE - 24 MAGGIO ORE 9







© Riproduzione riservata