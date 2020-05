Coronavirus, sindaco Ascoli: “Capisco voglia di movida dei ragazzi ma non è il caso di scherzare col fuoco”

Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti è tornato ad aggiornare la cittadinanza sull'emergenza Coronavirus in diretta video social da Palazzo Arengo.

"Tutti i Lunedì alle 20 continueremo ad incontrarci in diretta video sui social per aggiornare su quanto è stato fatto e per programmare insieme la settimana. Nel Piceno, da circa una settimana, non si sono registrati nuovi casi di positività al Covid - ha dichiarato Fioravanti -. Da qui in avanti si vedranno gli effetti del nostro atteggiamento dopo la fine del lockdown. Servono prudenza ed attenzione, nella regione Marche si è abbassata l'età media delle persone risultate positive, circa il 75% dei nuovi casi sono under 35. E' un dato che ci deve far riflettere, non è il caso di scherzare con il fuoco. Capisco che ci sia, da parte dei ragazzi, molta voglia di uscire e di movida, è fondamentale e vitale tuttavia farlo nel rispetto delle regole. In questa settimana ho ricevuto tantissime segnalazioni di persone che erano in giro non rispettando le distanze e non indossando la mascherina. Questa è una opportunità per dimostrare che siamo una città civile che può ambire ad essere di grande attrazione. La collaborazione da parte di tutti potrà solo darci risultati positivi e senso di comunità. Non deve essere un distanziamento sociale ma un distanziamento fisico. Viste le molte segnalazioni abbiamo intensificato i controlli e per questo ringrazio Prefetto, Questore ed i Comandi dei Carabinieri e Guardia di Finanza che si sono adoperati per contenere al massimo le problematiche. In alcuni casi si è verificato poco distanziamento e spesso il mancato uso di mascherine, quindi se occorrerà saremo pronti ad alzare il livello di richiami. Non possiamo permetterci un ritorno del virus sia per un discorso legato alla salute ma anche per non penalizzare ulteriormente il nostro tessuto socio-economico. Per evitare questo da domani saremo più rigidi nel sanzionare chi non rispetta le regole e non collabora. Nei giorni sono stati dati dei cartellini gialli di ammonizione preferendo il dialogo con i trasgressori, le forze dell'ordine hanno cercato di far capire a tutti, clienti e gestori, come comportarsi".

Oggi sono iniziati i test sierologici su un campione specifico di cittadini (214 per il nostro comune) per un'indagine che punta ad individuare il numero di persone che sono venute in contatto con il virus. Ad organizzare i prelievi penserà la Croce Rossa che contatterà le persone scelte per questa ricerca.

Per i commercianti abbiamo articolato un piano di ripresa su tre direttrici con diverse tempistiche a breve, medio e lungo periodo, con un occhio già al futuro della città. Al momento dobbiamo fare squadra, abbiamo pensato quindi ad una contribuzione che possa portare alla riduzione della Tari per le attività che sono rimaste chiuse. E' nostra intenzione contribuire in parte alle spese sostenute per la sanificazione cercando di trasmettere anche il messaggio di una città pulita e No-Covid. Per gli spazi aperti abbiamo consentito l'ampliamento per permettere di lavorare nel rispetto delle regole coniugando anche diverse tipologie di attività. Stiamo vedendo come muoverci per il periodo invernale e ci siamo confrontati con il gestore dei parcheggi per sanare le vicende pregresse ed il debito che ha il comune.

Abbiamo puntato molto sulla cultura ed abbiamo in programma l'organizzazione di eventi importanti che possano dare attrazione alla nostra città per un rilancio del turismo e della nostra economia. Sabato 30 Maggio, come negli altri capoluoghi marchigiani, riapriranno i Musei Civici, mentre stiamo procedendo con i lavori per il Museo dell'Alto Medio Evo al Forte Malatesta e la Galleria di Arte contemporanea “Osvaldo Licini”. Domenica 31 Maggio ci sarà il primo Philoshow Web di Popsophia, annullata in precedenza a causa dell'emergenza. Grazie ad un appuntamento sperimentale, registrato al Teatro Ventidio Basso, si celebreranno i novant’anni della leggenda del cinema americano Clint Eastwood .

Al momento lo spostamento nella provincia di Teramo è consentito solo per far visita ai congiunti oltre che per i motivi soliti di lavoro, salute ed emergenze. Poste Italiane anche questo mese ha anticipato il pagamento delle pensioni Inps da oggi fino al 30 Maggio e sono stati ampliati gli orari di apertura per tornare prima possibile agli orari pre-emergenza. Da oggi la filiale di Via Sassari e quella del Centro Commerciale "Al Battente" saranno aperte dal Lunedì al Sabato mentre gli uffici di Ascoli Centro, Via San Serafino, Viale Indipendenza, Via Sassari, Via degli Iris e le frazioni di Mozzano e Poggio di Bretta saranno fruibili dal Lunedì al Mercoledì. Sono state concluse le consegne dei buoni spesa e continueremo ad essere al fianco di tutti per non lasciare indietro nessuno. Nonostante la fase di emergenza stiamo portando avanti i progetti “Ascoli Green”, con manutenzioni e riqualificazioni attraverso un cronoprogramma già stabilito per quartieri e frazioni, e “Ascoli Città Sicura”, che ha visto l'ampliamento del sistema di videosorveglianza che è sicuramente di aiuto per individuare, come avvenuto nei giorni scorsi, chi compie atti vandalici contro la nostra città".















