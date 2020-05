Coronavirus: dall'Organizzazione Mondiale Sanità una guida rivolta a bambini e adolescenti

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in collaborazione con il Smithsonian Science Education Center e l’InterAcademy Partnership (che riunisce 140 accademie nazionali di scienza, ingegneria e medicina) ha sviluppato delle nuove Linee guida per i giovani di età compresa tra 8 e 17 anni "Covid-19! Come posso proteggere me stesso e gli altri?”. Il progetto si basa sugli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e ha lo scopo di aiutare i giovani a comprendere gli aspetti scientifici e sociali della pandemia e a mettere in atto comportamenti sicuri in famiglia e nella comunità.

Le linee guida sono organizzate attraverso una serie di 7 attività (Task) che esplorano temi come:

l'impatto del Covid-19 nel mondo

il ruolo dell'igiene delle mani e dell'utilizzo della mascherina

l'utilità del distanziamento sociale, in che modo mantenersi correttamente informati.

La guida gratuita include ricerche aggiornate e integra l'educazione scientifica con l'apprendimento emotivo e l'impegno civico. Sarà disponibile in più di 15 lingue e diffusa anche grazie a una rete di educatori, musei e centri di ricerca.





