Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Venerdì 29 Maggio

Ascoli Piceno

Tempo instabile al mattino con piogge sparse: intensificazione dei fenomeni nel corso del pomeriggio su tutto il territorio. In serata si attende un generale miglioramento, ma sempre con precipitazioni diffuse Temperature comprese tra +11°C e +16°C.

Marche

Tempo instabile nel corso della giornata su tutto il territorio con piogge e temporali diffusi nelle ore diurne, fenomeni localmente intensi specie sulle zone interne; instabilità attesa anche nelle ore serali con precipitazioni su gran parte della regione, più asciutto lungo la costa.

Nazionale

AL NORD

Giornata all'insegna della spiccata variabilità con brevi schiarite alternate a nubi irregolari in transito e con esse anche delle piogge o acquazzoni un pò su tutte le regioni. Miglioramento in serata.

AL CENTRO

Maltempo in arrivo al centro Italia con piogge o temporali specialmente nelle ore centrali della giornata e su Marche, Umbria Lazio e Abruzzo. Fenomeni in attenuazione solo in serata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Mattinata ancora stabile e soleggiata sulle regioni meridionali, piogge o temporali in arrivo dal pomeriggio sulla Campania, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, stabile altrove.





Previsioni prossimi giorni

Ultimi sprazzi di bel tempo nelle prossime ore con il sole che splenderà principalmente sulle regioni centro meridionali; al Nord si attende infatti un generale aumento della nuvolosità. Al pomeriggio assisteremo ad un ulteriore peggioramento sul settentrione con possibili acquazzoni sparsi specie sull’arco alpino.

La giornata di domani sancirà ufficialmente l’arrivo di una lunga fase instabile: si attendono infatti temporali su molte regioni nonché un ulteriore calo delle temperature. In mattinata il maltempo interesserà le regioni centro-settentrionali per poi muoversi tra il pomeriggio e la serata verso il Centro-Sud. La giornata di sabato vedrà un miglioramento al Centro Nord, ancora temporali invece sulle aree centro meridionali.

