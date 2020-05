Coronavirus, viceministro Istruzione: “Buonissime possibilità ultimo giorno di scuola all'aperto”

“Ci sono buonissime possibilità che il Comitato tecnico scientifico dia parere positivo per il ritrovo degli studenti all’aperto l’ultimo giorno di scuola”. Così è intervenuta il viceministro all’Istruzione Anna Ascani a "Focus Economia" di Sebastiano Barisoni su Radio 24. “Il Comitato Tecnico Scientifico ha risposto al quesito sugli spazi chiusi (negativamente, ndr), ma ne sta valutando uno sugli spazi aperti e per il momento non pare che ci siano contrarietà pregiudiziali – ha spiegato il viceministro Ascani -. Quindi io mi auguro che questo orientamento sia confermato anche in modo formale e che quindi siamo messi in condizione di aiutare chi lo vuole fare su base volontaria, senza obbligare nessuno a mandare i figli e senza obbligare i docenti che non volessero farlo, ma consentire a chi lo vuole fare, e sono tantissimi, anche moltissimi insegnanti che vogliono rivedere un’ultima volta gli studenti dell’ultima classe per poterli salutare in modo dignitoso".







