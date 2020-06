Coronavirus, Boccia: “Si torna alla mobilità tra regioni, ce l'abbiamo fatta col sacrificio di tutti”

"Da domani si torna con la mobilità tra le regioni, oggi sembra una conquista, ce l'abbiamo fatta col sacrificio di tutti e torniamo a questa nuova normalità. Ma non dobbiamo dimenticare i 33mila italiani che non ci sono più e gli operatori sanitari che hanno lavorato in modo incredibile". A dichiararlo a "La vita in diretta" su Rai Uno è stato oggi il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia. "App Immuni? Sarà la regina del tracciamento effettivo fra di noi, è cominciata la sperimentazione, tutti la possiamo scaricare e sarà utilizzabile fra alcuni giorni. Da domani c'è libertà di circolazione senza condizioni ma poi è giusto che ogni presidente di regione rafforzi i propri sistemi di controllo e di prevenzione sanitaria. Il presidente della Sardegna Solinas non ha più posto una condizione pregiudiziale, sta lavorando con tutti gli altri su meccanismi che consentano di rafforzare la prevenzione territoriale. Da un lato c'è la felicità nel vedere che le nostre città si stanno ripopolando ma dall'altro c'è il senso di responsabilità che noi rappresentato delle istituzioni dobbiamo avere e chiedere. Non è stato facile essere rigorosi. Il virus adesso è all'angolo, ma i costi sono stati altissimi, e ora salvare i posti di lavoro e l'economia è una priorità - ha aggiunto Boccia -. Le dichiarazioni del medico Zangrillo? Seguiamo le indicazioni della comunità scientifica ed evitiamo noi semplici cittadini di tirare fuori teorie che non hanno adeguate fondamenta. Mi auguro che non ci siano dibattiti scientifici provvisori. Lasciamo all'Istituto superiore di sanità di dirci come stanno le cose. Frontiere europee chiuse agli italiani? Con Germania, Francia e Spagna si riparte insieme, i ministri di Maio e Amendola hanno fatto un ottimo lavoro in Europa. Si riparte sapendo che ci terremo per mano anche in Europa. Il risultato che abbiamo ottenuto sui tavoli europei è perché i grandi Paesi europei sono andati nella stessa direzione".











© Riproduzione riservata