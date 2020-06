Unione Sportiva Acli, tutto pronto per la terza edizione di ''Summer Yoga''

Tutto pronto per la terza edizione di “Summer Yoga”, iniziativa che rientra nel progetto “Laboratori territoriali di prevenzione del tumore al seno” realizzato negli anni 2018 e 2019 nel territorio delle province di Ascoli e Teramo su iniziativa della Cooperativa DLM.

A partire da Lunedì 8 Giugno, a San Benedetto del Tronto, Grottammare, Folignano, Ascoli e Monsampolo sono previste lezioni gratuite di yoga tenute dall’insegnante Eugenia Brega. “Summer Yoga” ha avuto un notevole riscontro nelle due precedenti edizioni come testimoniano le persone coinvolte che sono state 252 nell’anno 2019 e 301 nell’anno 2018. Sono tanti i benefici fisici della pratica di questa attività, come dimostrato da sempre maggiori studi scientifici. Lo yoga, ad esempio, migliora l’elasticità muscolare e l’equilibrio, rieduca la colonna vertebrale, è utile per alleviare i dolori alla cervicale, la circolazione viene agevolata ed il sistema immunitario si irrobustisce. Non va dimenticato, poi, che si tratta di una disciplina psicofisica ossia che c’è una forte integrazione tra mente e corpo che aiuta, ad esempio, a superare blocchi legati all’emotività. Uno studio del Centro statunitense per la medicina alternativa e complementare di Bethesda, in Maryland, ha evidenziato che la pratica dello yoga è associata alla comparsa di nuovi neuroni, come dimostra l’aumento di volume della materia grigia in alcune aree chiave del cervello. Una revisione di studi pubblicata su Frontiers in Psychiatry, invece, ha evidenziato che lo yoga produrrebbe inoltre effetti benefici anche sui principali disturbi psichiatrici, con effetti positivi anche sui sintomi della depressione e sui disturbi del sonno. Il progetto “Summer Yoga” viene realizzato in collaborazione con il Teatro delle Foglie e con l’Unione Sportiva Acli Marche, col patrocinio e sostegno delle amministrazioni comunali di Grottammare e Folignano e della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, col contributo di Coop Alleanza 3.0 e Fondazione Carisap.

Per le informazioni e per le preiscrizioni (obbligatorie per assicurare il rispetto dei protocolli di sicurezza per contrastare il Covid) si possono contattare l’insegnante Eugenia Brega al numero 335/8119319 o consultare la pagina Facebook della Cooperativa DLM nella quale saranno pubblicati i giorni e gli orari di svolgimento delle varie lezioni di yoga.





