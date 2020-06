Coronavirus, governatore Marche: “Scaricate App Immuni, dobbiamo impegnarci ancora una volta”

"Oggi dobbiamo impegnarci ancora una volta nei confronti del Coronavirus, con un gesto molto semplice: scaricare l'App Immuni nel nostro telefono". A dichiararlo stamane via social è il governatore delle Marche Luca Ceriscioli. "Noi marchigiani siamo stati molto capaci nella battaglia contro il Coronavirus e potremo esserlo anche in questa fase, con la nostra disponibilità, facendo una cosa utile per noi stessi e per tutti gli altri".























