San Benedetto: inizio stagione estiva, più spazi di sosta in centro e riapertura parchi

Il sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti ha firmato l’ordinanza di inizio stagione estiva 2020 che definisce, sulla base delle disposizioni della Regione, le zone di mare non idonee alla balneazione. Rimangono non adibite alla balneazione, come negli anni passati, le acque del porto per l’intera estensione dell’area portuale, inclusi tutti i moli e le banchine tra il molo Nord ed il molo Sud, la foce del torrente Albula dal limite sud del porto fino al limite sud del cosiddetto “pennello” e la foce del fiume Tronto fino al confine con l’Abruzzo per un tratto di 170 metri.



Interdetta ai bagni, ma per motivi esclusivamente legati alla sicurezza (i fondali presentano spesso pericolosi avvallamenti), anche la spiaggia a nord del bacino portuale fino al confine di Grottammare. Il Comune provvederà a segnalare con cartelli fissi le zone interessate dai divieti.

Un altro intervento importante deciso dall’Amministrazione Comunale per sostenere la vita economica cittadina fortemente compromessa, come quella dell’intero Paese, dall’emergenza Coronavirus è quello finalizzato a rendere meno onerosa la sosta nei parcheggi cittadini con l’obiettivo di incentivare l’afflusso di potenziali clienti provenienti anche da fuori città per le attività commerciali.

La prima decisione assunta nella riunione di Giunta di Lunedì 1° Giugno è la gratuità della sosta, dal venerdì alla domenica fino al 31 Gennaio 2021, in piazza Caduti del Mare (adiacente alla sede dell’Istituto Alberghiero, a due passi quindi dall’isola pedonale del centro) e in tutte le vie adiacenti al circolo tennis “Maggioni” e all’ex galoppatoio (viale Marinai d’Italia, via Attilio Bruni, via degli Oleandri, via dei Tigli).

La seconda disposizione riguarda più propriamente la zona turistica del lungomare e strade adiacenti dove la sosta non si pagherà per l’intero mese di giugno. Per i mesi di luglio e agosto è in fase di predisposizione un ulteriore atto deliberativo finalizzato a rivedere le diverse tariffe (orarie, giornaliere, settimanali, mensili, stagionali) e l’elenco delle strade interessate.

Adeguandosi alle disposizioni nazionali previste per la nuova fase di gestione dell’epidemia di Covd-19, il sindaco Pasqualino Piunti ha firmato un’ordinanza che, revocando parzialmente il provvedimento emesso il 4 Maggio scorso, dispone, a partire dal 6 Giugno, la riapertura di giardini pubblici ed aree giochi interne ai parchi comunali. L’unica limitazione che resta in vigore riguarda il divieto di utilizzo, per discipline non individuali (cioè per giochi di squadra), di campi calcio, campi da calcetto e campi da basket ospitati da alcune di queste aree verdi. In sostanza, non si potranno fare partite, ma allenamenti individuali sì.

Naturalmente si dovranno rispettare le norme generali previste in questo periodo, come il divieto di assembramenti e la distanza interpersonale di almeno 1 metro mentre è in vigore l’obbligo di utilizzo della mascherina per tutte le persone con più di 6 anni sotto l’esclusiva responsabilità, nel caso di minori, del genitore o dell’adulto accompagnatore. I gestori delle aree dovranno poi procedere ad una pulizia periodica delle attrezzature.

Le aree che riapriranno i battenti da sabato 6 giugno sono:

• Area verde via Ferri

• Area verde via D’Annunzio

• Parco Saffi

• Parco via Manara

• Parco Sara

• Area Verde via Montello

• Area Verde via Formentini

• Area Verde piazza Kolbe- Fornace Cerboni

• Area verde via Lombardia (parco Wojtyla )

• Parco via Monte Conero

• Parco Eleonora

• Parco Ristori

• Parco Paola

• Giardino dei Colori (complesso Vannicola)

• Parco SS. Annunziata





© Riproduzione riservata