Unione Sportiva Acli, a San Benedetto del Tronto le lezioni gratuite di yoga

Dalla collaborazione tra U.S. Acli Marche, Comune di San Benedetto del Tronto e Qualis Lab prenderà il via lunedì 8 giugno “Summer yoga”. Si tratta di una serie di lezioni gratuite di yoga, tenute dall’insegnante Eugenia Brega, che si svolgeranno il lunedì (fino al 31 Agosto, tranne il 17 Agosto) dalle ore 19 alle ore 20 presso gli spazi aperti dell’Hotel Pineta (in via dei mille 103) ed il Mercoledì dal 17 Giugno al 26 Agosto (tranne il 19 agosto) dalle ore 7,30 alle ore 8,30 presso lo stabilimento Poseidon e Nettuno (in via San Giacomo 34).

Per partecipare è necessario portare il proprio tappetino ed un asciugamano oltre che prenotare (3358119319) in quanto saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli Nazionale di contenimento Covid-19. Per ulteriori informazioni si può consultare anche la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.

“Lo svolgimento di attività fisica – dicono i promotori del progetto – non significa necessariamente allenarsi per competizioni sportive. Fare attività fisica, infatti, ha benefici per la salute, per il cuore, il cervello, le arterie, le vene, le ossa, i muscoli ed incide anche in maniera positiva sull’umore. Nonostante questo i dati sull’inattività fisica sono allarmanti con, ad esempio, una donna su quattro che è pigra e non fa sport. Proprio per questo in particolare invitiamo le donne a partecipare a questa iniziativa gratuita”.

© Riproduzione riservata